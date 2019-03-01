ABD askerleri Meksika kartellerine silah satarken yakalandığı ortaya çıktı

Newsweek haber sitesinde yer alan bilgiye göre ABD ordusunda görevli iki patlayıcı uzmanı Meksikalı kartellere C-4 tipi patlayıcı satarken yakalandı.

Haber sitesinin ismini açıklamak istemeyen üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre iki uzman mühimmat satışını 3 bin üyenin bulunduğu Facebook grubunda gerçekleştirmeye çalıştı.

ABD istihbarat ajanlarının takibiyle yakalanan iki uzman 32 tüfek, farklı çeşitlerde tabanca, 5 kilo C-4 tipi patlayıcı, el bombası, 50 kalibre keskin nişancı tüfeği, 50 kalibre makineli tüfek ve gece görüş gözlüğü satmaya çalışırken yakalanırken, mühimmatları da 250 bin dolar ile 75 bin dolar arasında sattıkları belirtildi.

Tutuklanan iki askerin verdikleri ifadelerde ise suçlarını kabul ettiklerini ve silahların Meksika'daki kartellere satıldığını bildiklerini itiraf ettikleri ifade edildi.