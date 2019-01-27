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ABD, Avrupa’dan Kuzey Akımı-2'ye karşı eyleme geçmesini istedi

Almanya'nın ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın Beyaz Saray’dan bir bürokrata dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, Avrupa Birliği’nden (AB), Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesine karşı aktif eyleme geçmesini talep etti.

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ABD'li yetkilinin sözlerini aktaran gazete, "Projenin durdurulmasını istiyoruz. Eyleme geçme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

ABD, Avrupalı partnerlerinden kendi enerji güvenliklerini sağlamaya yönelik önlem almasını istemeyi sürdürüyor. Washington ayrıca AB'nin ‘Ukrayna üzerinden kesintisiz gaz tedarikini' sağlamak durumunda olduğundan emin.

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Kuzey Akım-2 projesinde yer alan Alman firmalarını yaptırımla tehdit etmişti. Grenell'in Alman firmalarına yolladığı mektupta söz konusu şirketleri Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyarmıştı. Büyükelçiye göre Kuzey Akımı-2 projesiyle Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz taşınması ihtiyacı ortadan kalkacak.

Alman hükümetinden gelen açıklamadaysa doğalgaz boru hattının inşaatına müdahalede bulunmak için yasal dayanaklar olmadığı kaydedildi. Geçenleri Polonya Başbakanı Moravetsky de Kuzey Akımı-2'nin yapımının engellenmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.

Kuzey Akımı-2 projesi, yıllık kapasitesi toplam 55 milyar metreküp olan iki kollu hattın, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

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