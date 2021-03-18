ABD Avrupa'yı Kuzey Akım 2 boru hattı konusunda uyardı

AA 18 Mart 2021 Perşembe 21:17 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 21:17

13 Şubat'ta ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin inşasının tamamlanması ve tescilinin gerçekleşmesi durumunda projeye müdahil olanlara yeniden yaptırım uygulamayı değerlendireceklerini açıklamıştı.

Boru hattını "Avrupa'yı bölmeyi hedefleyen ve Avrupa enerji güvenliğini zayıflatan bir Rus jeopolitik projesi" olarak tanımlayan Blinken, ABD Kongresinin 2019'da bu boru hattına müdahil olan şirket ve kuruluşlara yaptırım uygulama yasasını geçirdiğini ve bu düzenlemeyi 2020'de de genişlettiğini hatırlattı.

Blinken açıklamasında, "Biden yönetimi bu yasaya uymaya kararlıdır. Bakanlık, Kuzey Akım 2 boru hattına müdahil olan her yapının ABD yaptırım riskini almış olduğuna yönelik uyarısını ve bunların derhal boru hattı işinden çekilmesi gerektiğini yineliyor." ifadesine yer verdi.

- Kuzey Akım 2 projesi ve ABD'nin tutumu

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.

ABD savunma bütçesi olarak da bilinen 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda, Kuzey Akım 2 boru hattı inşaatında yer alan denizcilik firmalarına da yaptırım uygulanmasına ilişkin bir madde yer alıyordu.

ABD Hazine Bakanlığı, 19 Ocak'ta Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin inşasında görev yapan Fortuna boru döşeme gemisi ile KVT-RUS adlı Rus şirketini yaptırım listesine almıştı.

24 Ocak'ta ABD tarafından yaptırım listesine alınan Fortuna gemisinin Danimarka sularında Kuzey Akım 2 inşasına tekrar başladığı açıklanmıştı.

13 Şubat'ta ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin inşasının tamamlanması ve tescilinin gerçekleşmesi durumunda projeye müdahil olanlara yeniden yaptırım uygulamayı değerlendireceklerini açıklamıştı.