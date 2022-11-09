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Dünya

ABD: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD'nin başkenti Washington DC'de dün yaptığı görüşmeye ilişkin, “Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar' dedi.

IHA9 Kasım 2022 Çarşamba 07:43 - Güncelleme:
ABD: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın girişimiyle dün ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar" ifadelerini kullanarak, "Dün iki tarafın buluşması olumluydu, anlaşmazlık alanlarının çoğunu gün yüzüne çıkardılar, günün sonunda ortak bir bildiride anlaştılar" dedi.

Price, tarafların ilerleyen haftalarda doğrudan diyalog yoluyla toplantıya devam etmeyi kabul ettiklerini aktardı.

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