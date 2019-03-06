13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3884
  • 6,0958
  • 223.044
  • 104.608
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD B-52 bombardıman uçakları ile Çin'e gözdağı verdi

ABD'ye ait iki B-52 bombardıman uçağı Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar çevresinde uçtu.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avustralya medyası, Salı günü ABD'ye ait iki adet B-52 bombardıman uçağının Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar çevresinde uçtuğunu ileri sürdü.
 
ABC News'te yer alan bilgilere göre, iki B-52H Stratofortress bombardıman uçağı, Guam adasındaki Andersen Hava Üssü'nden ayrılarak 4 Mart 2019'da rutin eğitim görevlerine katıldı. Uçaklardan biri Güney Çin Denizi civarında uçarken diğeri Japonya yakındalarındaki ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler ile kooerdineli uçuşlar gerçekleştirdi.
 
ABD, Avustralya ve Japonya bölgeye yakın alanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bölgedeki resif ve ada gibi alanlarda hak iddia eden Çin ise, durumdan rahatsız.
 
ABD ise bölgedeki uçuşları ''uluslararası hava sahası'' olarak değerlendirerek savunuyor.
 
B-52 STRATOFORTRESS
 
ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük bombardıman uçağı olan B-52 Stratofortress, ABD'nin ileri teknoloji nükleer silahlarını taşıma ve fırlatma yeteneğine sahip.
 
Soğuk Savaş sırasında, Hava Kuvvetleri nükleer silahlı B-52'leri sürekli olarak havada tuttu ve nükleer savaş çıktığında bir an önce Sovyetler Birliği veya Çin gibi düşmanlara saldırmaya hazırdı.

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

'İran ABD ve müttefikleri ile savaşta'

'İran ABD ve müttefikleri ile savaşta'

"4 dil becerisi Türkçe sınavları ortaokullarda başlıyor"

'4 dil becerisi Türkçe sınavları ortaokullarda başlıyor'

CHP'nin yapacağı 'İŞ' böyle olur

CHP'nin yapacağı 'İŞ' böyle olur

'Türkiye, AB için önemli bir ticari ortak'

'Türkiye, AB için önemli bir ticari ortak'

FETÖ'nün abla timi seçim öncesi yine iş başında

FETÖ'nün abla timi seçim öncesi yine iş başında

İP Kurucu üyesi Yeniçeri'den İP ve CHP'ye çok sert HDP tepkisi

İP Kurucu üyesi Yeniçeri'den İP ve CHP'ye çok sert HDP tepkisi

İranlı yetkiliden çarpıcı 'Haşd-i Şabi ve Husiler' açıklaması

İranlı yetkiliden çarpıcı 'Haşd-i Şabi ve Husiler' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA