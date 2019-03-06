ABD B-52 bombardıman uçakları ile Çin'e gözdağı verdi

Avustralya medyası, Salı günü ABD'ye ait iki adet B-52 bombardıman uçağının Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar çevresinde uçtuğunu ileri sürdü.

ABC News'te yer alan bilgilere göre, iki B-52H Stratofortress bombardıman uçağı, Guam adasındaki Andersen Hava Üssü'nden ayrılarak 4 Mart 2019'da rutin eğitim görevlerine katıldı. Uçaklardan biri Güney Çin Denizi civarında uçarken diğeri Japonya yakındalarındaki ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler ile kooerdineli uçuşlar gerçekleştirdi.

ABD, Avustralya ve Japonya bölgeye yakın alanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bölgedeki resif ve ada gibi alanlarda hak iddia eden Çin ise, durumdan rahatsız.

ABD ise bölgedeki uçuşları ''uluslararası hava sahası'' olarak değerlendirerek savunuyor.

B-52 STRATOFORTRESS

ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük bombardıman uçağı olan B-52 Stratofortress, ABD'nin ileri teknoloji nükleer silahlarını taşıma ve fırlatma yeteneğine sahip.

Soğuk Savaş sırasında, Hava Kuvvetleri nükleer silahlı B-52'leri sürekli olarak havada tuttu ve nükleer savaş çıktığında bir an önce Sovyetler Birliği veya Çin gibi düşmanlara saldırmaya hazırdı.