ABD: BAE Venezuela'dan altın alıyorsa yaptırım uygularız
ABD'li Senatör Marco Rubio, Twitter hesabı üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alarak, Venezuela'dan altın aldıkları gerekçesi ile yaptırımlarla karşılaşabileceklerini yazdı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre Nicolas Maduro yönetimindeki Venezuela, Şubat ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 29 ton altın satmayı planlıyor.
İsimsiz bir kaynağa dayandırılan haberin ortaya çıkmasının ardından ise ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio, Twitter hesabı üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı.
BAE merkezli Noor Capital finans şirketi çalışanının Venezuela'dan "altın çaldığını" belirten Marco Rubio, Venezuela ile altın ticareti yapan herkesin yaptırımlarla karşılaşabileceğini yazdı.
İki ülkeden de henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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