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Dünya

ABD balonu patladı! Orta Doğu'da yeni askeri ittifak hazırlığı: Türkiye savunma sanayisiyle merkezde olacak

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, Washington'un güvenlik şemsiyesi hakkındaki uzun süredir geçerli olan inançları alt üst ettiğini bildiren yabancı basın, çatışmaların, daha geniş bir bölgesel yeniden yapılanmayı tetiklediğini bildirdi. Bu kapsamda, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan arasında artan bir yakınlaşmanın işaretlerinin ortaya çıktığı dile getirilirken, Ankara'nın bu olası ittifaka güçlü savunma sanayisiyle katkı sağlayacağı ve merkezde olacağı ifade edildi. Haberde, Suudi Arabistan'ın mali kaynaklar sağlarken, Türkiye'nin gelişmiş bir savunma sanayi üssü ile destekte bulunacağı, Mısır'ın askeri ve coğrafi ağırlığının bulunduğu ve son olarak Pakistan'ın ise siyasi, askeri ve nükleer yetenekler sunduğu dile getirildi.

ABDULLAH POLAT19 Haziran 2026 Cuma 20:36 - Güncelleme:
ABD balonu patladı! Orta Doğu'da yeni askeri ittifak hazırlığı: Türkiye savunma sanayisiyle merkezde olacak
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ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgede dengeleri değiştiren bir etkiye neden olduğunu ifade eden Middle East Eye internet sitesi, savaşın, Washington'ın Körfez ortaklarının güvenliğini garanti altına alma yeteneğinin sınırlarını ortaya koyduğunu ve birçok bölgesel gücü giderek daha istikrarsız bir ortamda yeni koordinasyon biçimleri aramaya ittiğini duyurdu.

Son günlerde Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan arasında artan bir yakınlaşmanın işaretlerinin ortaya çıktığı ifade edilen haberde, söz konusu ittifakın, İsrail, Hindistan, Yunanistan, ve Güney Kıbrıs için tehlikeli bir gelişme olduğu dile getirildi.

ABD BALONU PATLADI

İran'a karşı yürütülen savaşın en önemli derslerinden birinin, Körfez'i on yıllarca yöneten güvenlik formülünün işe yaramamış olduğu ifade edilen haberde, yıllar boyunca ABD'nin, bölge genelinde askeri üsler, erken uyarı sistemleri ve füze savunma yeteneklerinden oluşan bir ağa büyük yatırımlar yaparak kendisini Körfez güvenliğinin garantörü olarak konumlandırdı vurgulandı.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİ İLE MERKEZDE OLACAK

Bu kapsamda Riyad, Ankara, Kahire ve İslamabad arasındaki koordinasyonun artık gözle görülür bir biçimde fark edildiği aktarılan haberde, "Suudi Arabistan mali kaynaklar sağlarken, Türkiye gelişmiş bir savunma sanayi üssü, Mısır askeri ve coğrafi ağırlık, Pakistan ise siyasi, askeri ve nükleer yetenekler sunarak olası ittifaka can verecek" denildi.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında önemli bir başarı ortaya koyduğu dile getirilen haberde, olası ittifakta Ankara'nın güçlü savunma hamleleri ile merkezde olacağının altı çizildi.

ORTA DOĞU ESKİ DÜZENE HAPSOLMAK İSTEMİYOR

İran'a karşı savaşın geleneksel anlamda yeni ittifaklar doğurabileceği ifade edilen haberde, bölgesel yeniden yapılanma sürecinin hızlandığı ve Orta Doğu'nun, eski düzene boyun eğmek istemediği vurgulandı.

Haberde ayrıca, son yıllarda Suudi Arabistan-Mısır ve Türkiye arasında ilişkilerin hızla gelişme gösterdiği ifade edilirken, Riyad ve Kahire'nin Ankara ile önemli siyasi, ekonomik ve asker anlaşmalara imza attığı belirtildi.

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