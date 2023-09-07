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Dünya

ABD bankalarının karı ikinci çeyrekte yüzde 11,3 azaldı

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), ülkede bankacılık sektörünün karının, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,3 azaldığını bildirdi.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 20:18 - Güncelleme:
ABD bankalarının karı ikinci çeyrekte yüzde 11,3 azaldı
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FDIC'ten yapılan açıklamada, sigortalanan 4 bin 645 ticari banka ve tasarruf kurumunun karının yılın ikinci çeyreğinde 70,8 milyar dolar olarak hesaplandığı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci çeyrekte bankaların karının bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,3 azaldığına işaret edilerek, iflas eden 3 bankanın satın alınması hariç tutulduğunda net karın bir önceki çeyreğe göre kabaca aynı seviyede kaldığı aktarıldı.

Ülkede bankacılık sektörünün karı ikinci çeyrekte yıllık bazda ise ayarlamalarla birlikte yüzde 5,7 artış gösterdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen FDIC Başkanı Martin Gruenberg, yılın başındaki stres dönemine rağmen bankacılık sektörünün dirençliliğini sürdürdüğünü vurgulayarak, ikinci çeyrekte temel bankacılık sektörü göstergelerinin olumlu olduğunu belirtti.

Net karın geçmiş ölçümlere göre yüksek kalmayı sürdürdüğünü dile getiren Gruenberg, sektörün iyi bir sermaye yapısına sahip olmaya devam ettiğini vurguladı.

Gruenberg, bankacılık sektörünün hala enflasyon, artan faiz oranları ve jeopolitik belirsizliklerin etkilerinden kaynaklanan önemli zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bu risklerin FDIC'nin denetimsel dikkatinde olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

  • bankacılık sektörü
  • kar azalması
  • FDIC

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