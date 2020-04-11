IHA 11 Nisan 2020 Cumartesi 09:12 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 09:14

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah’ın Irak kolu lideri Muhammed el-Kawtharani hakkında ABD ile bilgi paylaşımı yapacak olan kişi ve kişilere 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. Ödülün Kavtarani’nin faaliyeti, bağlantıları ve tanıdıkları hakkında bilgi verilmesi karşılığında verileceği duyuruldu.

Muhammed el-Kawtharani’nin daha önce öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani tarafından organize edilen İran’la ilişkili grupların siyasi koordinasyonunu devraldığı belirtilen açıklamada Kawtharani’nin, ABD’nin diplomatik temsilciliklerine saldırı düzenlemek ve organize suç şebekesi kurmakla suçlanan grupları koordine ettiği ve yerel terör grupları dahil olmak üzere Hizbullah’ın Irak’taki çalışmalarını ve varlığını ilerlettiği açıklandı.