İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Dünya

ABD Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki Hizbullah'ın üst düzey komutanı Muhammed el-Kawtharani hakkında bilgi verenler için 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

IHA11 Nisan 2020 Cumartesi 09:12 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 09:14
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah’ın Irak kolu lideri Muhammed el-Kawtharani hakkında ABD ile bilgi paylaşımı yapacak olan kişi ve kişilere 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. Ödülün Kavtarani’nin faaliyeti, bağlantıları ve tanıdıkları hakkında bilgi verilmesi karşılığında verileceği duyuruldu.

Muhammed el-Kawtharani’nin daha önce öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani tarafından organize edilen İran’la ilişkili grupların siyasi koordinasyonunu devraldığı belirtilen açıklamada Kawtharani’nin, ABD’nin diplomatik temsilciliklerine saldırı düzenlemek ve organize suç şebekesi kurmakla suçlanan grupları koordine ettiği ve yerel terör grupları dahil olmak üzere Hizbullah’ın Irak’taki çalışmalarını ve varlığını ilerlettiği açıklandı.

Evlat nöbeti 220'nci gününde sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor
Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Yurt dışında ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak
Yurt dışında ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak

Yurt dışında ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak

Bakan Koca'nın açıklamasını böyle çarpıttılar
Bakan Koca'nın açıklamasını böyle çarpıttılar

Bakan Koca'nın açıklamasını böyle çarpıttılar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.