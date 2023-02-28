ABD basını Türk sağlık sistemini yazdı: Büyük yıkıma rağmen hemen harekete geçildi

Asrın felaketinin yaşandığı Türkiye'de, depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay ve Malatya'da gerçekleşen depremlerde hasarlı binaların yıkılması, yeni can kayıplarını da beraberinde getirdi. Art arda gelen felaketlere rağmen birlik ve beraberlik içinde canla başla çalışan Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen yardımlarla da her geçen gün ayağa kalkmak için güç kazanıyor.

Depremler nedeniyle bölgede birçok hastanenin yıkılması ya da hasar alması nedeniyle felaketin ilk saatlerinden itibaren sağlık çadırları, sağlık merkezleri ve sahra hastaneleri bu bölgelerdeki sağlık sisteminin bel kemiği oldu.

Kahramanmaraş depremlerinin ertesi günü, 10 ilde 77 sahra hastanesi kurulurken bu sayı giderek katlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın kurduğu sahra hastanesi aralıksız hizmet verirken felaketin ilk günlerinde itibaren TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar da tam teşekküllü hastane olarak hizmet veriyor.

Deprem bölgelerinde 19 ülke 22 sahra hastanesi kurarken, şu ana kadar 90 bin 15 çadır, 167 yaşam konteyneri ve 999 mobil hijyen ünitesi de Türkiye'ye getirildi.

Sayısız sağlık çalışanı gönüllü olarak bölgeye akın ederek yaralıların tedavileri için gece gündüz durmaksızın çalışıyor. Afetin ilk günlerinin ardından toparlanan sağlık sistemine ilişkin bir makale, ABD'li Wall Street Journal gazetesi tarafından yayınlandı.

"Türkiye deprem felaketinin ardından sağlık sisteminin ayağa kalkması için harekete geçti" ifadelerinin kullanıldığı haberde, felaket nedeniyle yerle bir olan hastanelerin yerini hızlıca geçici sağlık merkezlerinin aldığına dikkat çekildi.

Türkiye'yi sarsan felaketlerin ardından hükümetin ve yardım kuruluşlarının bölgeye akın ettiğini vurgulayan WSJ, devam eden sarsıntılar nedeniyle daha çok hastanenin de önlem amaçlı boşaltılmak zorunda olduğunu vurguladı. Bitmeyen felaketlere rağmen hükümetin ve gönüllü yardım kuruluşlarının bölgeye akın ettiğini söyleyen WSJ, gemilerin, okulların ve sahra hastanelerinin sağlık merkezine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Felaket nedeniyle sayısız hastanenin hizmet dışı kalmasının yanı sıra, 15 hastanenin tahliye edilmek zorunda kaldığını, en az iki hastaneninse yıkıldığını belirten WSJ, bu kadar büyük yıkıma rağmen hemen harekete geçilerek hastane bahçelerinin çadırlarla beraber hizmete sokulduğunu ifade etti.

Bunların yanı sıra ambulans helikopterlerin de göreve hazır olduğunun yer aldığı yazıda çok sayıda hastanın da civar kentlere nakledilmesinin sürdüğünü ekledi.

SEFERBERLİK SÜRÜYOR

Yalnızca deprem nedeniyle başvuranlara değil, kaza, sağlık sorunu gibi olaylar yaşayan da çok büyük bir kesim için de hizmetlerin aralıksız sürdüğünü söyleyen WSJ, felaketin boyutunun göz önüne alındığında sağlık sisteminin işleyişinin etkili olduğunu ifade etti.

WSJ, bölgede ayrıca bir ilaç seferberliğinin de olduğuna yer verdi. Yıkım nedeniyle sayısız eczanenin tüm ilaç stoklarıyla birlikte enkaza dönüştüğü söylenirken Türkiye'deki seferberlik sonucu ilaç sevkiyatının sağlandığına yer verdi. Kurulan sağlık merkezlerinde salgın hastalıklara karşı da önlem alındığı belirtilirken tetanos ve kuduz aşı uygulamalarının da etkin bir biçimde sürdüğünü kaydetti.