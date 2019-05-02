ABD Basını: Venezuela toplantısında kavga çıktı

Washington Post ve Wall Street Journal gazetelerinin ABD'li yetkililer ve Venezuelalı muhalif isimlere dayandırdığı haberlerinde, gizli görüşmelere, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno ve Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez'in dahil olduğu öne sürüldü.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ve Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'ya yakın isimlerin, gizli görüşmelerin amacının, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya iktidarı bıraktırmak ve ülkede demokrasiyi tesis etmek olduğunu aktardığı belirtildi.

“GİZLİ GÖRÜŞMELER ÇÖKTÜ” İDDİASI

Padrino ve diğer Venezuelalı yetkililerin, Venezuela anayasasına bağlılıklarını ilan eden belgeleri imzalamaya hazır olduğu, ancak gizli görüşmelerin, pazartesi günü çökmeye başladığı savunuldu.

Gizli görüşmelere katılan Venezuelalı yetkililere anlaşmaya varılması halinde görevlerinde kalmaları ve yeni yönetime entegre olmaları sözü, ülkeden ayrılmak isteyenlere de gitmeleri ve deniz aşırı mal varlıklarına erişim kolaylığı için dolaylı teminatların verildiği iddia edildi.

BOLTON’UN DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDAKİ ÇAĞRISI AKILLARA GELDİ

Bolton, darbe girişimi sırasında Venezuelalı üç isme seslenmişti. Darbe girişimine destek çağrısı yapan Bolton, şu açıklamayı yapmış, ancak umduğunu bulamamıştı:

“Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Yüksek Mahkeme Başyargıcı Maikel Moreno ve Devlet Başkanlığı Muhafız Birliği Komutanı Ivan Raphael Hernandez Dala, bunların hepsi Nicolas Maduro'nun gitmesi gerektiği konusunda mutabıklar; bugün öğleden sonra onlar harekete geçmeliler veya bu akşam geri kalan askerleri de geçici başkanın yanına çekmeliler.”

“TRUMP İSTEKSİZ DAVRANDI” İDDİASI

Eski ve yeni yardımcıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela meselesinin içine dalma" konusunda isteksiz davrandığını, bu ülkede uzun süreli askeri müdahaleye yetki vermesini ihtimal dışı gördüklerini dile getirdi.

TOPLANTIDA KAVGA ÇIKTI

Trump'ın aynı zamanda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a Venezuela konusunda geniş yetki alanı tanıdığı, Bolton'un gittikçe agresif bir politikaya zorlayarak Beyaz Saray içinde ve dışında bazılarını kızdırdığı, salı günkü darbe girişiminden önce de Bolton ekibinin, Venezuela'daki krizle ilgili bir toplantı sırasında Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva ile tartışmaya girdiği belirtildi.

MADURO DARBEYİ BOLTON YÖNETTİ DEMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün Başkent Caracas kent merkezi Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in karşısındaki Sucre Bulvarında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe bu yıl oldukça yüksek katılım olduğunu dile getiren Maduro, "İşçi kardeşlerim, 1 Mayıs kahraman işçi sınıfı gününde yeni bir darbe teşebbüsü daha bozguna uğratılmıştır. Bu 1 Mayıs'ta düzenlenen gösteri, ne pahasına olursa olsunVenezuela halkının vatanını ve devrimini koruyacağını ifade ediyor. Komutan Chavez'i devirememişlerdi ve bizi de deviremediler ve deviremeyecekler." diye konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela halkının vatanı için canını feda edebileceğini belirterek, "Sağın komplolarından birini bozguna uğrattık. Bir elçilikten diğerine kaçıyorlar. Adalet onları arıyor, er ya da geç, hainliklerinin ve işledikleri suçların bedelini ödemek için hapse girecekler." ifadelerini kullandı.

Halkın ve Venezuela silahlı kuvvetlerinin askeri darbeye izin vermeyeceğini vurgulayan Maduro, "Kim Miraflores'e gelmek istiyorsa, tek bir şey yapması gerekir; halkın oyuyla seçimi kazanmak. Venezuela'da devlet başkanı olmanın tek yolu budur. Burada silahlar ve tüfekler değil; yalnızca halk başa getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayına asla kukla bir başkan getiremeyecekler" şeklinde konuştu.

“DARBE TEŞEBBÜSÜ BİZZAT BEYAZ SARAY’DAN YÖNETİLDİ”

Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki darbe teşebbüsünde ABD'nin parmağı olduğunu ifade ederek, "Bir Avrupa gazetesi dün Donald Trump ve John Bolton'ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Şili, Brezilya,Arjantin ve Kolombiya hükümetlerini arayıp desteklemelerini istemişler. Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi." dedi.

“ÜLKEYİ TERK ETMEYE HAZIR İDDİALARI YALAN”

Maduro, "ülkeyi terk etmeye hazır olduğunu ancak Rusların kendisini son anda ikna ettiğine" dair ABD tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını da bildirdi. Anayasaya ve yasalara saygı gösterilmesinin önemine dikkati çeken Maduro, "Halkımızın bilgilenmesi için önümüzdeki günlerde, darbe girişimi nasıl hazırlandı, kim nasıl komplo kurdu, nasıl ihanet etti bütün kanıtları göstereceğim. Umarım adalet üzerine düşen görevi yerine getirir. Adalet bu kanlı darbe girişiminin faillerinin yakalanmasını ve hapse atılmasını emrettiğinde bunu yapmak için elim titremeyecek." diye konuştu.

MADURO’DAN ULUSAL DEĞİŞİM PLANI

Devlet Başkanı Maduro, halkın şikayet ve önerilerini dinlemek için Ulusal Değişim Planı uygulanacağını ve halkın görüşüne başvurulacağını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkeyi daha ileriye götürebilmek, neler yapmamız gerektiğine dair halkın görüşünü ve tekliflerini almak için 4-5 mayısta halkımızı diyalog ve aksiyon planı olan Ulusal Değişim Planına katılmaya davet ediyorum. 80'den fazla sosyal kuruluşu bir araya getiren Bolivarcı Halk Kongresini (CPB) özel bir oturuma çağırıyorum. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisini de 4-5 Mayıs'ta parti kongresine davet ediyorum. Son olarak, ülkedeki bütün valileri ve belediye başkanlarını da ulusal değişim planı çerçevesinde kendi önceliklerini sunmaları için davet ediyorum."

DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, salı günü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.