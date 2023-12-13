ABD basını yazdı: İsrail 'Hamas tünelleri' ile ilgili planını hayata geçirdi

Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu salmaya başladı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etti.

Yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsünün konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı, tünellere yapılan operasyonların gizlilik kapsamında olduğunu belirttiği aktarıldı.

Öte yandan gazeteye daha önce konuşan bazı yetkililer de deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtmişti.

ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etmişti.

İsrail, yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü.

- ESİR YAKINLARI, TÜNELLERE DENİZ SUYU BASMA PLANINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli bazı kadınlar ve esirlerin yakınları, İsrail ordusu tarafından esirlerin bulunduğu tünellere "su pompalanması" planına karşı, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki göstermişti.

Walla ve Ynet sitelerinin 6 Aralık'taki haberine göre, kendisi yakın zamanda serbest bırakılan ancak kocası hala Gazze'de esir tutulan bir kadın, yetkililerle görüşmesi sırasında, ordunun Gazze'de esirlerin bulunduğu tünellere "deniz suyu pompalama" planına ilişkin çıkan haberler üzerine İsrailli yetkililere tepkilerini dile getirmişti.

Adı belirtilmeyen İsrailli kadın, "İsrail'e geri dönmemden 3 gün önce kocam benden ayırılarak tünellere götürüldü. Onlar (İsrailli esirler) tünellerdeyken siz orayı deniz suyuyla doldurmaktan mı bahsediyorsunuz? Tam onların (esirlerin) bulunduğu yerdeki tünel yollarını bombalıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

04:14 İsrailli iki bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığı şeklindeki" açıklamalarına yanıt olarak yaptıkları ilk resmi yorumda, Tel Aviv'in, "bir Filistin devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğini" kaydetti.

03:42 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsviçre'nin, kuruluşa yapılan yardımı kesme hamlesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, İsviçreli yetkililerin, fikirlerini değiştireceğini umduğunu belirtti.

02:29 İsrail hükümetinin, Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 18 bin Filistinlinin ölümüne yol açan saldırısı için hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık bütçesi, yasadışı Yahudi yerleşim yerlerinin payının "güvenlik" gerekçesiyle artırılması karşısında hararetli tartışmaların gölgesinde İsrail Meclisi'nde komisyondan geçti.

01:54 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e olan güçlü desteklerini sürdüreceklerini, ancak Gazze'deki İsrail saldırılarında sivillerin hayatının korunması noktasında İsrail'in daha hassas olması gerektiğini söyledi.

00:56 Almanya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı oylamasında çekimser kaldı.

00:43 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti.

00:42 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin çeşitli beldelerine yaptığı baskında 1'i çocuk 5 Filistinliyi yaraladı.

00:01 Mısır, İsrail'in sahadaki tüm uygulamalarının Filistinlileri topraklarından tehcir etme planlarını doğruladığını duyurdu.