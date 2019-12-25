İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9528
  • EURO
    6,6088
  • ALTIN
    285.133
  • BIST100
    113153
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD basını yazdı... Rusya ve Çin'e karşı yeni askeri plan devrede! 110 milyon dolarlık İHA üssünü boşaltıyorlar
Dünya

ABD basını yazdı... Rusya ve Çin'e karşı yeni askeri plan devrede! 110 milyon dolarlık İHA üssünü boşaltıyorlar

ABD, Çin ve Rusya ile rekabet amacıyla Afrika'dan başlayarak bazı bölgelerdeki askerlerini çekeceği iddia edildi.Savunma Bakanı Mark Esper'in Afrika Komutanlığına ocak ayına kadar bölgeden çekilecek askerlerle ilgili kapsamlı bir plan hazırlaması talimatı verdiği ileri sürüldü.

AA25.12.2019  00:24 - Güncelleme: 25.12.2019  00:24

ABD'nin Çin ve Rusya ile rekabet kapsamında Afrika'dan başlamak üzere bazı bölgelerdeki kuvvetlerini başka bölgelere kaydıracağı bildirildi.

Amerikan New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Batı Afrika'daki kuvvetlerinin sayısını önemli ölçüde azaltmayı hatta bazı ülkelerden tamamen çekmeyi planladığı ileri sürüldü.

Esper'in, Afrika Kuvvetleri Komutanlığına asker çekme konusunda ocak ayına kadar kapsamlı bir plan hazırlaması talimatı verdiğini aktaran yetkililer, Esper'in Irak'taki asker sayısını da 5 binden 2 bin 500 civarına çekmeyi planladığını iddia etti. 

Yetkililere göre, ABD, Nijer'de 110 milyon dolara inşa ettiği İnsansız Hava Aracı üssünü terk ederek, Fransa'nın Mali, Nijer ve Burkina Faso'daki operasyonlarına destek vermeyi durduracak.

Yetkililer, Afrika'dan başlamak üzere söz konusu kuvvet kaydırma planının ocak ayında devreye sokulacağını iddia etse de Kongre'nin böyle bir adıma karşı çıkacağı belirtiliyor.

ABD'nin yurt dışında 200 bin civarında askeri bulunuyor, bazı bölgelerdeki askerlerin, Çin ve Rusya ile rekabet kapsamında çekileceği ifade edildi.

Yetkililer, asker çekmenin Avrupa'nın istikrarını etkileme ihtimalinin yanı sıra ABD'den boşalan yerlere Çin ve Rusya'nın yerleşmesine yol açabileceğine dikkati çekti. 

Esper, geçen hafta ABD'nin ulusal savunma strateji belgesinde ABD için önceliğin Çin ve Rusya ile rekabet olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Ulusal Savunma Stratejimiz bizim şu anda büyük güç rekabetinde olduğumuzu söylüyor. Bizim başlıca rakiplerimiz Çin ve Rusya. Dolayısıyla benim amacım Suriye olsun veya Afganistan olsun, asker sayımızı buralardan düşürüp ülkeye getirip daha büyük görevler için tekrar eğitmek veya onları Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırmaktır. Bu benim ana amacımdır." 

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi
Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?
Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'
ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'

ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi
İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.