AA 25.12.2019 00:24 - Güncelleme: 25.12.2019 00:24

ABD'nin Çin ve Rusya ile rekabet kapsamında Afrika'dan başlamak üzere bazı bölgelerdeki kuvvetlerini başka bölgelere kaydıracağı bildirildi.

Amerikan New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Batı Afrika'daki kuvvetlerinin sayısını önemli ölçüde azaltmayı hatta bazı ülkelerden tamamen çekmeyi planladığı ileri sürüldü.

Esper'in, Afrika Kuvvetleri Komutanlığına asker çekme konusunda ocak ayına kadar kapsamlı bir plan hazırlaması talimatı verdiğini aktaran yetkililer, Esper'in Irak'taki asker sayısını da 5 binden 2 bin 500 civarına çekmeyi planladığını iddia etti.

Yetkililere göre, ABD, Nijer'de 110 milyon dolara inşa ettiği İnsansız Hava Aracı üssünü terk ederek, Fransa'nın Mali, Nijer ve Burkina Faso'daki operasyonlarına destek vermeyi durduracak.

Yetkililer, Afrika'dan başlamak üzere söz konusu kuvvet kaydırma planının ocak ayında devreye sokulacağını iddia etse de Kongre'nin böyle bir adıma karşı çıkacağı belirtiliyor.

ABD'nin yurt dışında 200 bin civarında askeri bulunuyor, bazı bölgelerdeki askerlerin, Çin ve Rusya ile rekabet kapsamında çekileceği ifade edildi.

Yetkililer, asker çekmenin Avrupa'nın istikrarını etkileme ihtimalinin yanı sıra ABD'den boşalan yerlere Çin ve Rusya'nın yerleşmesine yol açabileceğine dikkati çekti.

Esper, geçen hafta ABD'nin ulusal savunma strateji belgesinde ABD için önceliğin Çin ve Rusya ile rekabet olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulunmuştu: