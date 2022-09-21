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Dünya

ABD basını yazdı! Yunanistan ile ABD arasında dikkat çeken iddia

Yunanistan'ın ABD ile ortak korvet üretimi için temaslarda bulunacağı ileri sürüldü.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
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Political gazetesinin haberinde, BM Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere New York'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Silahlı Kuvvetleri bünyesine yeni bir korvet katmak için temaslarda bulunacağı belirtildi.

ABD-Yunanistan iş birliğiyle sıfırdan planlanan geminin, fırkateyn tipli bir korvet değil Amerikan silah sistemine sahip bir korvet olacağı iddia edildi.

Henüz planlama aşamasında olan korvete, Yunanistan'ın onay vermesi halinde ilk model için üretim çalışmalarının başlatılacağı öne sürüldü.

Sualtı savaşı ve hava savunması için sistemlerin de yerleştirilebileceği belirtilen korvetin maliyetinin ise benzerlerine göre düşük olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Üretimin, Yunanistan tersanelerinde yapılmasının planlandığı, gelecekte yurt dışına satış ihtimalinin de değerlendirildiği ileri sürüldü.

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