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Dünya

ABD basınında Erzincan detayı! Türkiye'nin 81 ili arasından seçildi

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde 81 il arasında Erzincan 46. sırada yer aldı.

IHA4 Ekim 2022 Salı 21:53 - Güncelleme:
ABD basınında Erzincan detayı! Türkiye'nin 81 ili arasından seçildi
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94 başlıkta hazırlanan raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıkarken listenin zirvesinde İstanbul yer buldu. Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı.

Tabloda bu yıl Erzincan 42,71 genel endeks puanı ile 46. sırada yer alırken Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan diğer illerin sıralaması ise şöyle oldu:

19- Elazığ: Genel endeks puanı: 50,53

28- Malatya: Genel endeks puanı: 47,36

39- Erzurum: Genel endeks puanı: 44,05

58- Tunceli: Genel endeks puanı: 40,57

62- Kars: Genel endeks puanı: 38,24

69- Bingöl: Genel endeks puanı: 36,46

74- Ardahan: Genel endeks puanı: 33,96

76- Ağrı: Genel endeks puanı: 32,44

77- Bitlis: Genel endeks puanı: 31,85

81- Muş: Genel endeks puanı: 29,71

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