ABD basınından bütçe beklentisine dair açıklama: Bütçe, Trump'ın beklentisinin altında
ABD Başkanı Donald Trump hükümet bütçe yasasını imzalayarak, sınıra inşa edilecek duvar için 1.375 milyar dolar bütçe onayı aldı.
- DHA
ABD kongresi 83´e 16 ile hükümetin tekrar kapanmasını engelleyen çift taraflı anlaşmayı onayladı. Trump, daha önce de duyurduğu gibi hükümet bütçe yasasını imzaladı.
Yasa, Trump´a, sınıra inşa edilecek duvar için 1.375 milyar dolar bütçe sağlıyor, fakat asıl istenilen bütçe 5.7 milyar dolar. Amerikan basını, Trump´ın daha fazla bütçe için `ulusal acil durum ilan´ etmeye hazırlandığını yazdı.
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