ABD basınından bütçe beklentisine dair açıklama: Bütçe, Trump'ın beklentisinin altında

ABD kongresi 83´e 16 ile hükümetin tekrar kapanmasını engelleyen çift taraflı anlaşmayı onayladı. Trump, daha önce de duyurduğu gibi hükümet bütçe yasasını imzaladı.

Yasa, Trump´a, sınıra inşa edilecek duvar için 1.375 milyar dolar bütçe sağlıyor, fakat asıl istenilen bütçe 5.7 milyar dolar. Amerikan basını, Trump´ın daha fazla bütçe için `ulusal acil durum ilan´ etmeye hazırlandığını yazdı.