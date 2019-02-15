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ABD basınından bütçe beklentisine dair açıklama: Bütçe, Trump'ın beklentisinin altında

ABD Başkanı Donald Trump hükümet bütçe yasasını imzalayarak, sınıra inşa edilecek duvar için 1.375 milyar dolar bütçe onayı aldı.

  • DHA
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ABD kongresi 83´e 16 ile hükümetin tekrar kapanmasını engelleyen çift taraflı anlaşmayı onayladı. Trump, daha önce de duyurduğu gibi hükümet bütçe yasasını imzaladı.
 
Yasa, Trump´a, sınıra inşa edilecek duvar için 1.375 milyar dolar bütçe sağlıyor, fakat asıl istenilen bütçe 5.7 milyar dolar. Amerikan basını, Trump´ın daha fazla bütçe için `ulusal acil durum ilan´ etmeye hazırlandığını yazdı.
 

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