ABD ve İran arasında yeni ateşkes hazırlığı! Anlaşmanın detayları belli oldu

Axios'a konuşan ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre taraflar, karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor.

Yetkililer, taslak anlaşmaya göre 60 günlük süreç boyunca Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açık olacağını, İran'ın boğaza döşediği mayınları temizleyeceğini ve gemilerin serbest geçişine izin vereceğini iddia etti.

Buna karşılık ABD'nin de İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracağını ve Tahran'ın petrol satışlarını serbestçe yapabilmesi için bazı yaptırım muafiyetleri sağlayacağını ileri süren yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadaki temel yaklaşımının "performans karşılığında rahatlama" olduğunu savundu.

Yetkililer, taslak mutabakatın, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah geliştirmeyeceğine dair taahhüt ile uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınması ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının kaldırılmasına yönelik müzakereleri de içerdiğini iddia etti.

İran'ın arabulucular üzerinden ABD'ye zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınması ve nükleer materyallerden vazgeçilmesi konusunda sözlü taahhütlerde bulunduğunu öne süren yetkililer, ABD'nin ise 60 günlük süreçte yaptırımların kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılması konularını müzakereyi kabul edeceğini savundu.

Yetkililer, ayrıca taslak anlaşmanın İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırıların sona erdirilmesini de içerdiğini öne sürdü.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, "Basiretli İran milleti, müzakere koşullarında da düşmanın planlarını etkisiz hale getirecek ve boşa çıkaracaktır." açıklamasında bulundu.

06.15 İran'ın, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında, elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

06.05 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'ı barışı teşvik etmek için gösterdiği çabalar ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu liderler ile yaptığı telefon görüşmesi için tebrik ederek, "Pakistan, barış çabalarını en içten şekilde sürdürecek. Görüşmelerin bir sonraki turuna çok yakında ev sahipliği yapmayı umuyoruz" dedi.

02.32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı ülkelerinin liderleri ile telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

01.58 İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer meselenin ele alınmasını erteleyecek "geçici anlaşma" imzalamaya doğru ilerlemesinden endişe duyduğunu yazdı.

00.23 ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." değerlendirmesinde bulundu.