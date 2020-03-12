12 Mart 2020 Perşembe 11:36 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 11:43

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı. Bu arada seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye'nin bulunmadığı bildirildi.

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı ABD merkezli New York Times gazete ise Trump'ın açıkladığı bu kararı Türkiye’nin fotoğrafını kullanarak servis etti. NYT'nin algı operasyonuna sert tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor.”