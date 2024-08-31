ABD Başkan Adayı Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump seçimi kazanması halinde Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi. Pensilvanya'da yaptığı bir seçim mitinginde daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlatan Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi anlaştım. O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişi olduğumu hatırlayın" ifadelerini kullandı. Trump, Kim'le temaslarına ilişkin "Biliyorsunuz, iyi geçinmek iyi bir şeydir. Kötü bir şey değil" dedi.

HARRİS'E YANIT OLARAK YORUMLANDI



Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili sözleri Demokrat rakibi Kamala Harris'e yanıt olarak yorumlandı. Harris, geçen hafta Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada Trump'ın daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmesine atıfta bulunarak, "Trump'ı destekleyen Kim Jong-Un gibi tiranlara ve diktatörlere yakınlık göstermeyeceğim" demişti.

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Trump, başkanlığı döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilk görüşmesini 12 Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleştirmiş, ikili 26-27 Şubat 2019'da ise Vietnam'da bir araya gelmişti. Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki "silahsızlandırılmış bölgede yapmış, sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu. Buna rağmen Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerden sonuç alınamazken, Washington - Pyongyang arasındaki gerginlik ABD Başkanı Joe Biden döneminde yeniden zirveye ulaşmıştı.

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