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Dünya

ABD başkan adayına Eminem'dem ''şarkılarımı kullanma'' talebi

ABD'li rapçi Eminem'in plak şirketi, Cumhuriyetçi başkan aday adayı Vivek Ramaswamy'e seçim kampanyasında Eminem şarkılarıyla rap yapmayı bırakmasını isteyen bir mektup gönderdi.

AA29 Ağustos 2023 Salı 09:54 - Güncelleme:
ABD başkan adayına Eminem'dem ''şarkılarımı kullanma'' talebi
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BBC'nin haberine göre, mektup 23 Ağustos'ta Eminem'in şirketi tarafından Ramaswamy'in avukatlarına gönderildi.

Şirketin mektubunda, Eminem'den, Cumhuriyetçi aday adayının kendisinin "müzikal bestelerini" kullanmasına itiraz ettiğini belirttiği bir "mesaj" aldığı vurgulandı.

Mektupta, Eminem eserlerinin Ramaswamy'in seçim kampanyasında bundan sonra kullanımı durumunda "lisansının maddi ihlali" olarak değerlendirileceği de bildirildi.

- RAMASWAMY, EMİNEM'İN ŞARKILARINI ARTIK SÖYLEMEYECEK

Ramaswamy'nin sözcüsü, Eminem'in isteğinin yerine getirileceğini açıkladı.

Foo Fighters, 2008'de Cumhuriyetçi John McCain'in başkanlık yarışı sırasında "My Hero" şarkısını kullanmasından rahatsız olmuş, Jackson Browne da başkanlık seçimleri kampanyası sırasında "Running on Empty" şarkısının kullanımının bırakılması için dava açmıştı.

  • rap müziği
  • Eminem
  • Vivek Ramaswamy
  • seçim kampanyası

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