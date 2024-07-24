ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Biden'ın kampanyası için bağışlanan 91,5 milyon doları kullandığı iddia edildi

CNN'in haberine göre, Trump'ın seçim kampanyasından başmüşavir David Warrington, Harris, Biden ve Biden'ın seçim kampanyasına yönelik Federal Seçim Komisyonuna (FEC) şikayette bulundu.

Warrington, şikayetinde Harris'in, Biden başkanlık yarışından çekilmeden önce seçim kampanyası kapsamında toplanan 91,5 milyon doları "kullanmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Harris'in söz konusu bağış paralarını kullanma çabasını "hile" diye niteleyen Warrington, "Kamala Harris'in, Biden'dan adaylığı devralmasına ve belge değiştirerek Biden'ın kampanyasının kontrolünü eline almasına" ilişkin federal kampanya mali kanununda bir hüküm olmadığını savundu.

HARRİS'İN EKİBİ: İDDİALAR ASILSIZ

Öte yandan, Harris'in seçim kampanyası sözcüsü Charles Lutvak, şikayeti "asılsız" olarak niteledi.

Lutvak, Harris'in ekibinin koordine olmuş yüzlerce ofis ve çalışanıyla bağış toplamaya devam edeceğini belirterek, "Demokratların, Trump'ı ve müttefiklerini yenmek için azimli olduğu ve Cumhuriyetçilerin bu durumu kıskanmış olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

The New York Post'un haberine göre, Harris'in kampanyasından başka bir yetkili de Biden için bağış toplama komitelerinin hem Biden hem de Harris'in adına yetkili olduğunu savundu.