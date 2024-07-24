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  • ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Biden'ın kampanyası için bağışlanan 91,5 milyon doları kullandığı iddia edildi
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Biden'ın kampanyası için bağışlanan 91,5 milyon doları kullandığı iddia edildi

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, başkanlık yarışından çekilmeden önce Başkan Joe Biden'ın kampanyası için bağışlanan 91,5 milyon doları kullanmaya çalıştığını iddia etti.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 18:09 - Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Biden'ın kampanyası için bağışlanan 91,5 milyon doları kullandığı iddia edildi
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CNN'in haberine göre, Trump'ın seçim kampanyasından başmüşavir David Warrington, Harris, Biden ve Biden'ın seçim kampanyasına yönelik Federal Seçim Komisyonuna (FEC) şikayette bulundu.

Warrington, şikayetinde Harris'in, Biden başkanlık yarışından çekilmeden önce seçim kampanyası kapsamında toplanan 91,5 milyon doları "kullanmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Harris'in söz konusu bağış paralarını kullanma çabasını "hile" diye niteleyen Warrington, "Kamala Harris'in, Biden'dan adaylığı devralmasına ve belge değiştirerek Biden'ın kampanyasının kontrolünü eline almasına" ilişkin federal kampanya mali kanununda bir hüküm olmadığını savundu.

HARRİS'İN EKİBİ: İDDİALAR ASILSIZ

Öte yandan, Harris'in seçim kampanyası sözcüsü Charles Lutvak, şikayeti "asılsız" olarak niteledi.

Lutvak, Harris'in ekibinin koordine olmuş yüzlerce ofis ve çalışanıyla bağış toplamaya devam edeceğini belirterek, "Demokratların, Trump'ı ve müttefiklerini yenmek için azimli olduğu ve Cumhuriyetçilerin bu durumu kıskanmış olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

The New York Post'un haberine göre, Harris'in kampanyasından başka bir yetkili de Biden için bağış toplama komitelerinin hem Biden hem de Harris'in adına yetkili olduğunu savundu.

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