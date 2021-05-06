İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mayıs 2021 Perşembe / 24 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3259
  • EURO
    10,0218
  • ALTIN
    478.17
  • BIST100
    1420
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkan Yardımcısı Harris'in ilk ziyaret edeceği ülkeler belli oldu
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in ilk ziyaret edeceği ülkeler belli oldu

ABD Başkan Yardımcısı Harris ilk yurt dışı ziyaretini Meksika ve Guatemala'ya yapacak.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 01:09 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 01:09
ABONE OL

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran'da Meksika ve Guatemala'ya gerçekleştireceğini açıkladı.

Harris, Rhode Island eyaletine yaptığı bir ziyaret esnasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden'ın, mart ayında Meksika sınırındaki göçmenlik krizi ile ilgilenmesi için görevlendirdiği Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran tarihlerinde Meksika ve Guatemala'ya yapacağını açıkladı.

Harris'in bu ülkeleri ziyareti esnasında, ABD'ye yönelik göçmenlik akınını ele alması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.