ABD Başkan Yardımcısı Harris'in ilk ziyaret edeceği ülkeler belli oldu

AA 06 Mayıs 2021 Perşembe 01:09 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 01:09

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran'da Meksika ve Guatemala'ya gerçekleştireceğini açıkladı.

Harris, Rhode Island eyaletine yaptığı bir ziyaret esnasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden'ın, mart ayında Meksika sınırındaki göçmenlik krizi ile ilgilenmesi için görevlendirdiği Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran tarihlerinde Meksika ve Guatemala'ya yapacağını açıkladı.

Harris'in bu ülkeleri ziyareti esnasında, ABD'ye yönelik göçmenlik akınını ele alması bekleniyor.