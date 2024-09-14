ABD Başkan Yardımcısı Harris'in mitinginde slogan atan Filistin destekçileri salondan çıkarıldı

Fox News'un haberine göre, bir göstericinin Harris'in konuşmasını keserek, "Bir savaş suçlusunu destekliyorsun" sloganı atmasının ardından mitingin düzenlendiği alandan çıkarıldı.

İkinci bir gösterici daha "Özgür Filistin" ve benzeri Filistin'e destek sloganları atması üzerine miting alanından uzaklaştırıldı.



Harris ise, "Söylediklerinize saygı duyuyorum ama şu anda ben konuşuyorum." ifadesini kullandı.