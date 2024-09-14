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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in mitinginde slogan atan Filistin destekçileri salondan çıkarıldı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde düzenlediği mitingde, sloganlarla Filistin'e destek veren iki gösterici salondan atıldı.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 11:51 - Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in mitinginde slogan atan Filistin destekçileri salondan çıkarıldı
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Fox News'un haberine göre, bir göstericinin Harris'in konuşmasını keserek, "Bir savaş suçlusunu destekliyorsun" sloganı atmasının ardından mitingin düzenlendiği alandan çıkarıldı.

İkinci bir gösterici daha "Özgür Filistin" ve benzeri Filistin'e destek sloganları atması üzerine miting alanından uzaklaştırıldı.

Harris ise, "Söylediklerinize saygı duyuyorum ama şu anda ben konuşuyorum." ifadesini kullandı.

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