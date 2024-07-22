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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Biden'a: Çoğu başkanın mirasını çoktan aştı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilerek kendisine destek vermesinin ardından halka açık bir etkinlikte ilk kez yaptığı konuşmada ABD Başkanı'nın başarılarından bahsederek, “Bir dönem içinde, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı” dedi.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 19:32 - Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Biden'a: Çoğu başkanın mirasını çoktan aştı
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilerek kendisine destek vermesinin ardından halka açık bir etkinlikte ilk kez yaptığı konuşmada Biden'ın başarılarını ve yaptıklarını överek, "Bir dönem içinde, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı" dedi.

HALKA AÇIK BİR ETKİNLİKTE İLK KEZ YER ALDI

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'da Ulusal Kolej Spor Birliği (NCAA) şampiyonu olan takımlarla bir araya geldi. Harris, Biden'ın desteğinin ardından halka açık bir etkinlikte ilk kez yaptığı konuşmada Biden'ın başarılarının ve yaptıklarının "modern tarihte eşi benzeri" olmadığını ifade ederek, "Bir dönem içinde, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı" dedi.

HARRİS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Biden'ın söz konusu etkinliğe katılmak istediğini ama Kovid-19 nedeniyle katılamadığını aktaran Harris, Biden'ın hızla iyileştiğini belirtti. Adaylığı hakkında açıklama yapmayan Harris, etkinliğin ardından kampanya ekibi ile görüşmek üzere Delaware eyaletine gidecek.

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