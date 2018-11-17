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ABD Başkan Yardımcısı Pence: Çin'in kredi teklifleriyle desteklediği altyapı projeleri kalitesiz

ABD Başkan Yardımcısı Pence, 'Çin'in kredi teklifleriyle desteklediği altyapı projeleri bitirilemez ve kalitesiz. Bu projeler ülkeleri kredi borçlarına sürüklüyor.' dedi.

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Avustralya kıtasında yer alan Papua Yeni Gine'de düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde, Çin ile ABD arasında "Kuşak ve Yol Girişimi" tartışması yaşandı.
 
Zirve'de konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'in İndo-Pasifik bölgesinde altyapı projeleri için "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında saydam olmayan krediler sunduğunu söyledi.
 
Pence, "Çin'in kredi teklifleriyle desteklediği altyapı projeleri bitirilemez ve kalitesiz. Bu projeler ülkeleri kredi borçlarına sürüklüyor. Borçlanarak, ülkenizi ve bağımsızlığınızı tehlikeye atmayın. Ülkenizi koruyun." diye konuştu.
 
ABD'nin İndo-Pasifik bölgesinde denizlerin ve hava sahalarının özgürlüğünü korumak için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Pence, "Uluslararası hukukun izin verdiği ve ulusal çıkarlarımızın olduğu her yerde uçmaya ve yelken açmaya devam edeceğiz. Tacizler sadece kararlılığımızı güçlendirir." ifadelerini kullandı.
 
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de "Kuşak ve Yol Girişimi"nin herhangi gizli bir gündeme hizmet etmeyi amaçlamadığını belirtti.
 
Şi, "Bu proje kimseyi hedef almıyor ve kimseyi dışlamıyor. Bazılarının iddia ettiği gibi bu, bir tuzak değil." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Kuşak ve Yol" Girişimi
 
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, 2013 yılı Eylül ayında Orta Asya ziyaret turu kapsamında Kazakistan’daki bir üniversitede yaptığı konuşmada, "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve 2013 yılı Ekim ayında Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Parlamento’ya hitabı sırasında "21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu" nun (Kuşak ve Yol) inşası fikirlerini ortaya koymuştu.
 
"Yeni İpek Yolu" olarak da adlandırılan ve Asya ile Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlayacak girişimle, beş alanda (altyapı, ticaret, politika, finans ve halklar arası) bağlantısallığın tesis edilmesi hedefleniyor. 

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