19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9428
  • 6,6261
  • 244.833
  • 94.389
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Barzani'ye işbirliği telefonu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Pence'in, Bölgesel Yönetim ile Irak merkezi hükümeti arasında ihtilaflı bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin Başbakan Barzani'den bilgi aldığı kaydedildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak merkezi hükümeti arasında ihtilaflı bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'den bilgi aldığı kaydedildi. Görüşmede terör örgütü DEAŞ’ın yenilmesinin ardından mültecilerin evlerine dönebilmesi için ABD’nin destek mesajının yinelendiği belirtildi.
 
"İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECECEK"
 
AA'da yer alan habere göre görüşmeyle ilgili olarak Beyaz Saray şu değerlendirmede bulundu: "Başkan Yardımcısı Pence, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığı ve DEAŞ'ın soykırımına maruz kalan dini grupları destekleme çabaları için Başbakan Barzani ve IKBY'yi takdir etti. Liderler, ABD ile IKBY arasındaki iş birliğini derinleştirme ve Irak'ın istikrar ve egemenliğine zarar veren kötü niyetli aktörlere karşı koyma konusunda yakın çalışma fırsatlarını ele aldı."

Bursa´da kahreden görüntü... 1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Gözaltına alınmıştı... Flaş talep

Gözaltına alınmıştı... Flaş talep

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Devletten 960 lira kira yardımı

Devletten 960 lira kira yardımı

Emsal karar! Türkiye tarihinde bir ilk oldu

Emsal karar! Türkiye tarihinde bir ilk oldu

Havalanan uçaktan yürekleri ağızlara getiren görüntü

Havalanan uçaktan yürekleri ağızlara getiren görüntü

Eski başkan 4.5 aydır kayıptı... Dehşet ortaya çıktı

Eski başkan 4.5 aydır kayıptı... Dehşet ortaya çıktı

Dev projenin detaylarını anlattı

Dev projenin detaylarını anlattı
 

POPÜLER HABERLER

Feci kaza! Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken...

Feci kaza! Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken...

Prens 'Nur Camii'ni ziyaret etti

Prens 'Nur Camii'ni ziyaret etti

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı

Kolundaki yara için doktora gitti, yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

Kolundaki yara için doktora gitti, yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA