ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Barzani'ye işbirliği telefonu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak merkezi hükümeti arasında ihtilaflı bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'den bilgi aldığı kaydedildi. Görüşmede terör örgütü DEAŞ’ın yenilmesinin ardından mültecilerin evlerine dönebilmesi için ABD’nin destek mesajının yinelendiği belirtildi.

"İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECECEK"

AA'da yer alan habere göre görüşmeyle ilgili olarak Beyaz Saray şu değerlendirmede bulundu: "Başkan Yardımcısı Pence, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığı ve DEAŞ'ın soykırımına maruz kalan dini grupları destekleme çabaları için Başbakan Barzani ve IKBY'yi takdir etti. Liderler, ABD ile IKBY arasındaki iş birliğini derinleştirme ve Irak'ın istikrar ve egemenliğine zarar veren kötü niyetli aktörlere karşı koyma konusunda yakın çalışma fırsatlarını ele aldı."