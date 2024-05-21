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Dünya

ABD Başkanı Biden akıl tutulması yaşıyor! Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybetmesini görmezden geldi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 'soykırım olmadığını' savunarak bu suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 15:41 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden akıl tutulması yaşıyor! Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybetmesini görmezden geldi
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Biden, "Amerikan Yahudileri Mirası Ayı" için Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Açıkça konuşacağım, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki iddialarının aksine, (Gazze'de) yaşananlar soykırım değil. Biz bunu kabul etmiyoruz." diyen Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasını da reddettiklerini belirtti.

Biden, İsrail ile Hamas'ın bir tutulmasının söz konusu dahi olmadığını ifade etti.

- NETANYAHU İÇİN YAKALAMA KARARI

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

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