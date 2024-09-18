İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2024 Çarşamba / 15 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0798
  • EURO
    37,9041
  • ALTIN
    2798.7
  • BIST100
    9774.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Biden, BAE Devlet Başkanı ile Beyaz Saray'da görüşecek: Gündem Gazze
Dünya

ABD Başkanı Biden, BAE Devlet Başkanı ile Beyaz Saray'da görüşecek: Gündem Gazze

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes sürecinin ana başlık olacağı görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacak.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 23:00 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden, BAE Devlet Başkanı ile Beyaz Saray'da görüşecek: Gündem Gazze
ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, Biden'ın Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili gündemine ilişkin bir açıklama yaptı.

Kirby, Biden'ın 23 Eylül Pazartesi günü BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını ve ikilinin, başta Gazze'de ateşkes süreci ve Sudan olmak üzere ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele alacağını belirtti.

'TARİHİ' ZİYARET

Kirby, Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Beyaz Saray'da ilk kez ağırlanacağını ve bu ziyaretin bu yönüyle "tarihi" olduğunu kaydetti.

ABD'li danışman ayrıca Al Nahyan'ın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ayrı bir görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.