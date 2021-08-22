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Dünya

ABD Başkanı Biden, bin Zayid ile telefonda Afganistan'ı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesinde Afganistan'dan tahliyeleri görüştü.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 07:37 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 07:38
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Veliaht Prense Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BEA) Afganistan'ın başkenti Kabil'den devam eden tahliyelere desteği nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmede iki lider bölgesel ve küresel sorunlarla mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.

Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile de Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden görüşmede, İspanya'nın Kabil'den tahliye edilen Afganlara geçici ev sahipliği yapması ve Afgan kadın ve kız çocuklarına destek olma konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle Sánchez 'e şükranları iletti.

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