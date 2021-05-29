İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2021 Cumartesi / 17 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5751
  • EURO
    10,4737
  • ALTIN
    524.253
  • BIST100
    1422.06
Dünya

ABD Başkanı Biden: Bu kabul edilemez

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede antisemitik saldırıların artmasından endişe duyduklarını ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:50 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:50
ABONE OL

Biden, yazılı bir açıklama yaparak ülkede artan antisemitik saldırılara dikkati çekti.

Son birkaç haftadır artan saldırıların "kabul edilemez" ve "Amerikan değerlerine aykırı" olduğuna işaret eden Biden, hiçbir Amerikalının dini değerleri ve inancı sebebiyle tehdit edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının yaşandığı süreçle birlikte ABD'nin bazı bölgelerinde Yahudilere karşı saldırı ve tehditlerin arttığı bildirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.