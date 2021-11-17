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Dünya

ABD Başkanı Biden, Çin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği çevrimiçi görüşmenin 'çok iyi' geçtiğini ve ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığı konusunda net bir duruş ortaya koyduğunu söyledi.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 01:07 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 01:07
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Biden, New Hampshire eyaletinde "risk kategorisinde" bulunan bir köprüde yaptığı konuşmada hazırladıkları 1 trilyon dolarlık altyapı paketini anlattı.

Konuşmasının ardından Washington'a dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile 15 Kasım akşamı yaptığı 3,5 saatlik görüşmeyi değerlendirdi.

Biden, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik, takibi yapılacak çok konu var. Birçok konuda çalışacak 4 ayrı grup kurduk. Gelecek iki hafta içinde bu konuda daha çok bilgi vereceğim." ifadesini kullandı.

Tayvan konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğinin sorulması üzerine ise Biden, "Tayvan Yasası'na destek verdiğimizi net bir şekilde söyledik. Tayvan bağımsızdır ve kendi kararlarını kendi verir." yanıtını verdi.

- TRUMP YANLILARI BİDEN'I PROTESTO ETTİ

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bir grup, Biden'ın konvoyunun geçtiği esnada ellerinde pankartlarla protesto düzenledi.

Göstericiler ellerinde "Trump kazandı, Tanrı Amerika'yı kutsasın" ve Trump destekçilerinin Biden'a hakaret etmek için kullandığı "Hadi git Brandon" yazılı pankartlar taşıdı.

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