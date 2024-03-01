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Dünya

Biden'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı.

AA1 Mart 2024 Cuma 22:35 - Güncelleme:
Biden'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması
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Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, yardım beklerken İsrail tarafından vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." ifadesini kullandı.

Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.

Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili cümlesinde Biden'ın sehven Gazze yerine "Ukrayna" demesi de dikkati çekti.

Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

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