İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2022 Çarşamba / 29 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Biden: Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık
Dünya

ABD Başkanı Biden: Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklamalarda bulunarak Putin'e ciddi bedeller ödeteceklerini söyledi. Biden, 'Müttefiklerimize katılarak Rus uçaklarına ABD hava sahasını kullanmayı yasaklayacağız' ifadelerini kullandı.

2 Mart 2022 Çarşamba 05:24 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 05:33
ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuşuyor.

Biden'ın konuşmasından satır başları şöyle:

6 gün önce, Vladimir Putin, özgür dünyanın temellerini sarsmaya çalıştı ama çok yanlış hesapladı. Bunun yerine asla hayal etmediği bir güç duvarı ile karşılaştı.

Başkan Zelenskiy, Ukrayna'nın kararlılığını ortaya koydu.

Putin, dünyadan izole edildi. Hiçbir zaman olmadığı kadar izole edildi.

Müttefiklerimizle birlikte güçlü yaptırımlar ortaya koymaktayız. Avrupalı müttefiklerimizi birleştirmek için sayısız saat harcadım.

Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık.

Ukraynalılar cesaretle karşılık veriyorlar ancak önümüzdeki birkaç gün haftalar, aylar onlar için zor olacak.

Putin uzun vadede sürekli olarak yüksek bir bedel ödeyecek.

Ayrıntılar geliyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.