ABD Başkanı Biden: Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık

2 Mart 2022 Çarşamba 05:24 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 05:33

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuşuyor.

Biden'ın konuşmasından satır başları şöyle:

6 gün önce, Vladimir Putin, özgür dünyanın temellerini sarsmaya çalıştı ama çok yanlış hesapladı. Bunun yerine asla hayal etmediği bir güç duvarı ile karşılaştı.

Başkan Zelenskiy, Ukrayna'nın kararlılığını ortaya koydu.

Putin, dünyadan izole edildi. Hiçbir zaman olmadığı kadar izole edildi.

Müttefiklerimizle birlikte güçlü yaptırımlar ortaya koymaktayız. Avrupalı müttefiklerimizi birleştirmek için sayısız saat harcadım.

Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık.

Ukraynalılar cesaretle karşılık veriyorlar ancak önümüzdeki birkaç gün haftalar, aylar onlar için zor olacak.

Putin uzun vadede sürekli olarak yüksek bir bedel ödeyecek.

Ayrıntılar geliyor...