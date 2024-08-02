CNN'in haberine göre, Biden, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonunda ülkelerine dönen 3 vatandaşını karşılamak üzere gittiği Joint Base Andrews Hava Üssü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Heniyye'nin suikastının "ateşkes ihtimalini etkileyip etkilemediği" sorusuna yanıt veren Biden, "Yardımcı olmadı." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok net" bir görüşme yaptığını bildirdi.

Biden, "(Görüşmede) Bu konuda çok net oldum. Ateşkes için bir temelimiz var. (Netanyahu) bunun üzerine adım atmalı. Onlar da hemen bunun üzerine ilerlemeli." diye konuştu.

Beyaz Saray, Biden'ın, Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail'in güvenliği konusunda garanti verdiği kaydedilmiş ve "Başkan, İran'dan ve onun Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terör uzantılarından gelen tüm tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi." ifadesine yer verilmişti.

- HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.