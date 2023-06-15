İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5684
  • EURO
    25,4973
  • ALTIN
    1465.56
  • BIST100
    5360.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit
Dünya

ABD Başkanı Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin 'gerçek bir varoluşsal tehdit' olduğunu söyledi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 04:07 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit
ABONE OL

Biden, başkent Washington'da bir çevre savunucusu grubun yıllık akşam yemeğinde konuştu.

Yeni nesillerin birçok tehditle karşılaşacağını belirten Biden, bunlardan birinin "gerçekten varoluşsal bir tehdit" şeklinde nitelediği iklim değişikliği olduğunu kaydetti.

Biden, geçen hafta ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Kanada'daki orman yangınlarından çıkan duman nedeniyle havanın sarardığına ve milyonlarca Amerikalının maske takmak zorunda kaldığına işaret ederek, değişen hava koşullarına dikkati çekti.

Bu kapsamda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Biden, çevreyi koruma adına yönetiminin attığı adımlardan bahsetti.

  • iklim
  • iklim değişikliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.