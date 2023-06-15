ABD Başkanı Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit

Biden, başkent Washington'da bir çevre savunucusu grubun yıllık akşam yemeğinde konuştu.

Yeni nesillerin birçok tehditle karşılaşacağını belirten Biden, bunlardan birinin "gerçekten varoluşsal bir tehdit" şeklinde nitelediği iklim değişikliği olduğunu kaydetti.

Biden, geçen hafta ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Kanada'daki orman yangınlarından çıkan duman nedeniyle havanın sarardığına ve milyonlarca Amerikalının maske takmak zorunda kaldığına işaret ederek, değişen hava koşullarına dikkati çekti.

Bu kapsamda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Biden, çevreyi koruma adına yönetiminin attığı adımlardan bahsetti.

