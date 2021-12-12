İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Biden, Kentucky için Federal Acil Afet Bildirgesi'ni imzaladı
Dünya

ABD Başkanı Biden, Kentucky için Federal Acil Afet Bildirgesi'ni imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kentucky eyaletinde en az 70 kişinin ölümüne yol açan hortum felaketi için Federal Acil Afet Bildirgesi'ni imzaladığı bildirildi.

AA12 Aralık 2021 Pazar 10:58 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 10:58
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, Biden yaptığı açıklamada, hortum kasırgasından en çok etkilenen ülkenin orta batı eyaletlerine yardım sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Yaşanan felaketin, ABD tarihinin en büyük kasırgalarından biri olduğunu vurgulayan Biden, eyalete fon sağlayan Federal Acil Afet Bildirgesi'ni imzaladığını aktardı.

Biden, yakınlarını kaybeden ve henüz bulunamayan kişiler için dua ettiğini belirterek "Federal hükümet, elinden gelen her şeyi yapacak, bunun üstesinden beraber geleceğiz." dedi.

Biden, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ekiplerinin bugün Kentucky'ye gideceğini, ağır hasarlı evler dahil olmak üzere evleri yıkılan kişilere yardım sağlanacağını bildirdi.

Öte yandan, acil durum ekiplerinin, Mayfield kentinde yerle bir olan mum fabrikasında arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, fabrikadaki 110 kişiden 40'tan fazlasının kurtarıldığını ancak bu saatten sonra enkazdan birinin sağ olarak bulunmasının mucize olacağını söyledi.

Beshear, 10 Aralık Cuma günü geç saatlerde etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını kaydetmişti.

  • ABD Başkanı Biden
  • Federal Acil Afet Bildirgesi
  • Kentucky

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.