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Dünya

ABD Başkanı Biden Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

ABD Başkanı Joe Biden, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti.

AA2 Mayıs 2022 Pazartesi 06:02 - Güncelleme:
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ABD Başkanı Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için bayram mesajı yayımladı.

Mesajında, "Eşim Jill ve ben, bu bayramı hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz." ifadesini kullanan Biden, bayram dolayısıyla dünyanın farklı coğrafyalarında yerlerinden edilmiş mülteciler ve parçalanmış aileler için dua ettiklerini kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'de "insanların adalet için ayağa kalkmaya çağırıldığı" ve "toplumların birbirleriyle tanışmaları için farklı yaratıldığının" ifade edildiğini anımsatan Biden, inanç özgürlüğünün sadece Amerika için değil tüm ülkeler için değerli bir temel taş olduğunu belirtti.

BEYAZ SARAY'DA BAYRAM KUTLAMASI

Öte yandan Biden, bu bayram Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı etkinliği düzenleme geleneğine geri dönüldüğünü ve pazartesi günü bayram kutlamasının yapılacağını da kaydetti.

Söz konusu etkinliğe Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinin katılacağı bildirildi.

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