ABD Başkanı Biden, Trump'ın atadığı savcıları görevden alıyor

DHA 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:55

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin eski Başkan Donald Trump tarafından atanan 56 savcının istifasını istemeye hazırlandığı açıklandı. ABD medyasında çıkan haberlere göre, hassas siyasi dosyalar üzerinde çalışan iki savcının ise bu karardan muaf tutulması bekleniyor. Amerikan medyası, Adalet Bakanlığı'ndan adını vermediği bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, istifa taleplerinin savcılara bugünden itibaren iletilmesi bekleniyor. Ancak savcıların görevden ayrılmaları sürecinin haftalarca sürebileceği tahmin ediliyor.

DELAWARE SAVCISINA DOKUNMAYACAK

Biden yönetiminin bu kapsamda Delaware eyaleti savcısı David Weiss'tan görevde kalmasını isteyeceği belirtiliyor. Savcı Weiss, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ilişkin vergi soruşturması dosyasıyla ilgileniyor. Adalet Bakanlığı yetkilisine göre, Connecticut savcısı John Durham'dan görevden ayrılması istenecek; ancak savcının eski Başkan Trump'ın Rusya ile ilişkilerine ilişkin soruşturmanın kaynağını araştırmak üzere atandığı özel yetkili savcılık görevine devam edeceği belirtiliyor.

KONGRE BASKINI DAVALARINA ÖZEL SAVCI

Adalet Bakanlığı'ndan bir başka yetkiliye göre, Biden yönetiminin özel olarak başkent Washington'daki savcı vekili Michael Sherwin'i de yalnızca 6 Ocak'ta Trump yanlılarının işgal ettiği ABD Kongresi saldırısıyla ilgili davalarla ilgilenmek üzere bağımsız bir göreve getirmesi bekleniyor.