ABD'nin Wisconsin eyaletinde yayın yapan "The Earl Ingram Show" radyo programına konuk olan Biden, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın münazarasındaki performansını değerlendirdi ve adaylıktan çekileceği yönündeki spekülasyonlara cevap verdi. Biden, Trump ile karşılaştığı münazarada kötü performans gösterdiğini kabul ederek, "Berbat bir gece geçirdim. Çuvalladım ve hata yaptım. Bu sadece sahnede 90 dakikalık bir şey, 3,5 yılda ne yaptığıma bakın" dedi.

Münazaradaki performansı istediği gibi olmasa da yarışı sürdüreceğini aktaran Biden, "Babamdan yere düşünce tekrar ayağa kalkmayı öğrendim, seçimi kazanacağız" diye konuştu. 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla askeri personel ve ailelerini Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, buradaki konuşmasında ise adaylıktan çekileceği yönündeki yorumlara "Hiçbir yere gitmiyorum" yanıtını verdi.