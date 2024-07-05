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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan itiraf: Trump'a karşı münazarada berbat bir performans sergiledim

ABD Başkanı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile CNN'de canlı gerçekleştirdiği seçim münazarasında 'berbat bir performans sergileyerek çuvalladığını' söyledi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 11:38 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden'dan itiraf: Trump'a karşı münazarada berbat bir performans sergiledim
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde yayın yapan "The Earl Ingram Show" radyo programına konuk olan Biden, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın münazarasındaki performansını değerlendirdi ve adaylıktan çekileceği yönündeki spekülasyonlara cevap verdi. Biden, Trump ile karşılaştığı münazarada kötü performans gösterdiğini kabul ederek, "Berbat bir gece geçirdim. Çuvalladım ve hata yaptım. Bu sadece sahnede 90 dakikalık bir şey, 3,5 yılda ne yaptığıma bakın" dedi.

"KAZANACAĞIZ"

Münazaradaki performansı istediği gibi olmasa da yarışı sürdüreceğini aktaran Biden, "Babamdan yere düşünce tekrar ayağa kalkmayı öğrendim, seçimi kazanacağız" diye konuştu. 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla askeri personel ve ailelerini Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, buradaki konuşmasında ise adaylıktan çekileceği yönündeki yorumlara "Hiçbir yere gitmiyorum" yanıtını verdi.

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