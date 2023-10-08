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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan kritik açıklama: Türkiye ile irtibattayız

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, ekibinin Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa'daki ortakları ve Filistin yönetimi ile irtibatta olduğu bilgisini paylaştı.

AA8 Ekim 2023 Pazar 08:27 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden'dan kritik açıklama: Türkiye ile irtibattayız
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Biden, Beyaz Saray'da, yanında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kameraların karşısına geçerek, İsrail'e yönelik saldırılar üzerine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirten Biden, "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." dedi.

Biden, çatışmalarda, İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek, "Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail arasında askeri, istihbarat ve diplomatik düzeyde temasların sürdüğünü kaydeden Biden, ekibinin Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa'daki ortakları ve Filistin yönetimi ile de irtibatta olduğu bilgisini paylaştı.

- "AKSA TUFANI" İSİMLİ SALDIRI BAŞLATILDIĞI DUYURULMUŞTU

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordu radyosu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 250 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100 geçtiğini duyurmuştu.

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