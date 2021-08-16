Dünya bu açıklamayı bekliyordu! ABD Başkanı Biden'dan Afganistan itirafı

16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:14 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:24

ABD Başkanı Joe Biden Afganistan'daki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamalarından satır başları:

"Bölgede bizim amacımız ABD'ye dönük tehditlerle mücadele etmek olacak."

"Biz Afganistan'daki her türlü duruma karşı plan yaptık fakat olaylar beklediğimizden daha hızlı gerçekleşti."

"Afganistan'da hiçbir zaman "ulus inşası" için bulunmadık ve ülkeden ayrılma kararının doğru olduğunu düşünüyoruz."

"Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerleri savaşmayacak."