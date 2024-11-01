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Dünya

ABD Başkanı Biden'ın ''çöp'' gafı ülkeyi karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın destekçilerini 'çöp' olarak nitelemesinin ardından Beyaz Saray Basın Ofisinin bu ifadeyi 'destekçinin çöpü' şeklinde değiştirmesine Stenografi Ofisi tepki gösterdi.

AA1 Kasım 2024 Cuma 07:23 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden'ın ''çöp'' gafı ülkeyi karıştırdı
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Associated Press'in elde ettiği ve adlarının açıklanmasını istemeyen iki Beyaz Saray yetkilisine teyit ettirdiği e-postaya göre, Stenografi Ofisi yetkilisi, Basın Ofisinin Biden'ın konuşma transkriptinde kendilerinden habersiz yaptığı değişikliği "protokol ihlali" olarak niteledi.

E-postada Beyaz Saray Basın Ofisinin bağımsız olarak transkriptte değişikliğe gitme yetkisinin bulunmadığı vurgulanarak, "Ulusal arşivlerimizde kaydedilen Stenografi Ofisinin bu transkripti, artık Basın Ofisi personeli tarafından düzenlenen ve kamuoyuna açıklanan versiyonunda farklı." ifadesi kullanıldı.

Basın Ofisinin, Biden'ın yaptığı gafı toparlamak amacıyla Stenografi Ofisinden teyit almadan kendi versiyonlarını web sitesinden yayımladığı belirtilen e-postada, "Yorumda bir farklılık varsa Basın Ofisi, transkripti bekletmeyi seçebilirdi ancak bağımsız olarak düzenleme yapamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Stenografi Ofisi yetkilisi, konuya ilişkin rahatsızlığını Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt'a gönderdiği başka bir e-postada dile getirerek, "Aciliyetinden bağımsız, transkriptlerimizin doğru ve geçerli olması için düzenleme, onay ve yayımlama süreçlerinde tutarlı bir protokole bağlı kalmamız çok önemlidir." diye yazdı.

- BİDEN'DAN "ÇÖP" GAFI

Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'ın Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesi tartışmaya yol açmıştı.

Bunun üzerine ABD basınındaki haberlerde Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." diye konuştuğu ifade edilmişti.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates'in paylaştığı konuşma dökümünde Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçisine aittir. Onun Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

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