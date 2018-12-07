Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, ülkesinin BM Daimi Temsilcisi adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trump, Missouri eyaleti ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edecek Nikki Haley'nin yerine Heather Nauert'i aday göstereceğini duyurdu.

Donald Trump, Nauert için "Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Nauert, aday gösterilip ABD Senatosunda onaylanması durumunda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini bırakıp Nikki Haley'nin yerini alacak. 

 Nauert'in ''zayıf öz geçmişi'' nedeniyle Senatodaki onay sürecinin zor olabileceği, onaylanması durumunda ise şimdiye kadar ''en tecrübesiz'' BM büyükelçilerinden biri olacağı yorumları yapılıyor. 

Daha önce Amerikan Fox News kanalında sunuculuk yapan Nauert, Trump yönetimi iş başına gelince Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne getirilmişti.

Trump'ın kabinesinde çok az sayıdaki kadınlardan biri olan Nikki Haley, 9 Ekim'deki açıklamasında BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edeceğini belirtmişti. Haley'nin yıl sonuna kadar görevini sürdüreceği bildirilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Partili kadın meclis üyelerine yönelik tehditler savuran CHP´li Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu

AK Partili kadın meclis üyelerine yönelik tehditler savuran CHP´li Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA