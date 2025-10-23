ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisine verdiği röportajda İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda Tel Aviv'e olan tüm desteğin kesileceğini söyledi.

'BİZİ KAYBEDERLER'

Trump "Batı Şeria'yı ilhak ederlerse, bizi kaybederler. Arap ülkelerine söz verdim, onlardan büyük desteğimiz var" diye konuştu.

'KATAR'I VURMALARI HATAYDI'

ABD Başkanı "İsrail'in Katar'ı vurması hataydı. Netanyahu'yu durdurmam gerekiyordu, eğer ben durdurmasaydım dünya onu durduracaktı" ifadesinde bulundu.

'GAZZE'YE GİDECEĞİM'

Kendisine sorulan Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğine dair soruya Trump "Gideceğim, biliyorsunuz ki orada Barış Kurulu olacak. Benim de orada başkan olmam istendi. İnanın bana, yapmak istediğim bir şey değildi ama Barış Kurulu çok güçlü bir grup olacak ve Orta Doğu açısından çok fazla güce sahip olacak" dedi.

İSRAİL MECLİSİ'NDE SKANDAL İLHAK KARARI

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti. Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti. Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.