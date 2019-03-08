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ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner, Suudi Arabistan ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşmelere ABD'li yetkilileri almadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve aynı zamanda Başdanışmanı olan Jared Kushner, Suudi Arabistan ziyareti hakkında ABD Büyükelçiliğine bilgi vermedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD'nin Riyad büyükelçiliğinde görevli kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve aynı zamanda Başdanışmanı olan Jared Kushner, Suudi Arabistan ziyareti hakkında ABD Büyükelçiliğine bilgi vermedi.
 
The Daily Beast haber sitesine konuşan ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde görevli kaynaklara göre Jared Kushner, Riyad ziyareti sırasında ABD-Suudi işbirliğini, İsrail-Filistin sorununu ve bölgedeki ekonomik yatırımları görüşmek üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Kral Selman ile bir araya geldi.
 
Ancak söz konusu kaynaklara göre Jared Kushner'ın toplantılarına ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden hiçbir yetkili katılmadı ve hatta elçilik çalışanları ile Kushner'ın programı paylaşılmadı.
 
Muhammed bin Selman ile whatsap arkadaşı olduğu bilinen Kushner'ın tüm programının ve güvenliğinin Suudi yetkililerce sağlandığı belirtilirken, ABD'li hiçbir yetkilinin söz konusu program hakkında bilgilendirilmemesi ise dikkat çekti.
 
NÜKLEER ANLAŞMA GÜNDEMDE
 
The Daily Beast haber sitesine göre Kushner ve İbn Selman arasında nelerin konuşulduğu kapalılığını korurken, iki ülke arasındaki nükleer anlaşma olabileceği iddiaları hala sıcaklığını koruyor.
 
Uzmanlara göre ise Kushner'ın Suudi yetkililerle yapacağı görüşmelere ikincil şahısları getirmemesinin nedeni Kushner'ın nükleer anlaşma için Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşme içerisinde olması.

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