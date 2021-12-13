ABD Başkanı Joe Biden, hortumdan etkilenen bölgeyi ziyaret edecek

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 21:11 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 21:11

Biden, Oval Ofis'te hortum felaketi ile ilgili İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve diğer acil durum yetkilileri ile yaptığı görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çarşamba Kentucky eyaletini ziyarete gideceğini belirten Biden, federal düzeyde her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.

- 64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.

Kentucky Valisi Andy Beshear, hortum felaketinde teyit edilmiş ölü sayısının 64 olduğunu, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.