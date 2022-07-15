ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan yolcusu: Göreve geldiği günden bugüne ilk ziyaret

ABD'nin 46. başkanı olan Biden, önceki gün, İsrail'den başlayarak Ortadoğu turuna çıktı. Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitti.

İsrail ve Filistin ziyaretini tamamladıktan sonra bugün ilerleyen saatlerde Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan'a geçecek olan Biden, Cidde kentinde Mısır, Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri liderlerinin hazır bulunacağı bir zirveye katılacak.



Biden'in bu ziyareti, bugüne kadar iktidara gelen ABD başkanlarından ilk kez birinin, İsrail ziyaretinden sonra Suudi Arabistan'a geçtiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

ABD-Suudi Arabistan ziyaretlerinde genel olarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meseleler ana gündem maddelerini oluşturuyor.

ABD'de son 48 yılda yönetime gelen 8 ABD Başkanı'nın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretler şu şekilde:

1- SUUDİ ARABİSTAN'I İLK ZİYARET EDEN BAŞKAN RİCHARD NİXON



ABD'de 1969 - 1974 yılları arasında iktidarda kalan eski başkanlardan Richard Nixon, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olarak biliniyor. Nixon, 1974'te yaptığı Cidde ziyaretinde dönemin Suud Kralı Faysal bin Abdülaziz ile bir araya geldi.

2- JİMMY CARTER'IN ZİYARETİ



ABD'de 1977-1981 yıllarında koltuğu devralan Jimmy Carter, 1978 yılında yaptığı Suudi Arabistan ziyaretinde dönemin Kralı Halid Bin Abdulaziz tarafından kabul edildi.

3- GEORGE H. W. BUSH (BABA BUSH), 3 KEZ SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET ETTİ



1989-1993 yıllarında göreve gelen George H. W. Bush, 1990, 1991 ve 1992 yıllarında 3 kez Cidde ve Riyad'ı ziyaret ederek, Kral Fahd bin Abdulaziz ile görüşmelerde bulundu. Bu dönem aynı zamanda Irak'ın Kuveyt'i işgal ettiği yıllara denk geldi.

4- BİLL CLİNTON 1 ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ



1993- 2001 yıllarında yönetimde kalan Clinton, 1994 yılında ülkeyi ziyaret ederek Kral Fahd ile bir araya geldi.

5- GEORGE W. BUSH SUUDİ ARABİSTAN'I 2 KEZ ZİYARET ETTİ



ABD'de 2001-2009 yıllarında 2 dönem yönetimde kalan George W. Bush da Suudi Arabistan'a iki kez ziyarette bulundu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a Ocak 2008'de ilk ziyareti yapan Bush, Kral Abdullah bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya geldi. Bush, ülkeye ikinci ziyaretini ise Mayıs 2008'de gerçekleştirdi.

6- BARACK OBAMA DA ÜLKEYE 2 ZİYARET YAPTI



Beyaz Saray'a 2009-2017 yıllarında hükmeden ABD Başkanı Barack Obama, Haziran 2009'da Suudi Arabistan'a yaptığı ilk ziyaretinde Kralı Abdullah bin Abdülaziz Al Suud tarafından karşılandı. Obama, Ocak 2015'te yaptığı ikinci ziyarette ise vefat eden Kral Abdullah bin Abdülaziz Al Suud için kardeşi Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'a taziyelerini iletti.

7- DONALD TRUMP DA YURT DIŞINA İLK ZİYARETİ RİYAD'A YAPTI



ABD'ye 2017-2021 yıllarında bir dönem hükmeden Başkan Donald Trump da yurt dışına ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Mayıs 2017'de Riyad'ı ziyaret eden Trump, terörle mücadele çalışmaları için 55 Arap ve Müslüman ülkenin yetkilileriyle bir zirveye katıldı.

8- JOE BİDEN'IN SUUDİ ARABİSTAN'A BEKLENEN ZİYARETİ GERÇEKLEŞİYOR



ABD Başkanı Joe Biden ise yönetime geldiği Ocak 2021'den bu yana Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından Cidde'ye geçecek Biden'ın, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün katılacağı bir zirveye katılacak.

Biden, geçen hafta Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, kendisinin İsrail'den Cidde'ye uçakla seyahat eden ilk ABD Başkanı olacağını belirtti.

Orta Doğu'daki istikrar ve güvenliğin artırılmasını umduğunu vurgulayan Biden, "Gelecek hafta, 11 Eylül saldırılarından bu yana bölgede çatışma görevinde bir ABD askeri olmadan Orta Doğu'yu ziyaret eden ilk başkan olacağım. Bu durumu böyle korumayı amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, Obama döneminde ABD Başkan Yardımcısı olduğu süre zarfında Suudi Arabistan'ı 2 kez ziyaret etmişti.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği verilerine göre, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkilerin geçmişi 1933 yılına dayanıyor. ABD, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 1944 yılında açtığı büyükelçiliğini ise 1984 yılında Riyad'a taşıdı. ABD'nin halihazırda Cidde ve Zahran'da olmak üzere Suudi Arabistan'da 2 konsolosluğu bulunuyor.

