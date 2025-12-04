İSTANBUL 17°C / 9°C
Dünya

ABD Başkanı o ismi hedef aldı: Ülkeden atılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'daki Somali kökenli göçmenleri sert sözlerle hedef aldı. Somali asıllı Demokrat Temsilci Ilhan Omar'a da yüklenen Trump, 'Onun da ülkeden atılması gerek' dedi.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
ABD Başkanı o ismi hedef aldı: Ülkeden atılmalı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunarak, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söyledi.

Oval Ofis'te basın mensuplarına konuşan Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenleri yine hedef aldı.

Trump, Minnesota için "Şu anda bir cehennem çukuru. Somalililer buradan gitmeli. Ülkemizi mahvettiler ve sürekli şikayet ediyorlar." dedi.

Somali doğumlu Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar hakkında da konuşan Trump, "(Omar) Kongre üyesi olmamalı. Ülkemizden atılmalı." diye konuştu.

Omar'ı "kendi ülkene dön" sözleriyle hedef alan Trump, eyaletteki Somali topluluğunu destekleyen Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'i de "aptal" olarak nitelendirdi.

Omar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump dün de "zar zor bir ülke" olarak nitelendirdiği Somali'den göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirtmiş, Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirmişti.

- GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ

Göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atan Trump'ın bu girişimlerinden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmesine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

