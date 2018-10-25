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ABD Başkanı Trump: Ana akım medya kendine çeki düzen vermeli

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden'a iki şüpheli paket gönderildi. ABD Başkanı Donald Trump, 'Ana akım medya kendine çeki düzen vermeli' dedi.

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Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın evine şüpheli  iki paket gönderildiği bildirildi. 
 
Amerika'da bu hafta içinde Demokrat Partinin önemli isimlerine ve  CNN'e gönderilen şüpheli paketlerin bu seferki adresi, ABD'nin eski Başkanı Yardımcısı Biden oldu.
 
Polis, Biden'a gönderilen paketlerden birinin Wilmington, diğerinin de  New Castle'daki postanelerde tespit edildiğini duyurdu.
 
Paketlerin, eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın  evleriyle CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok adrese gönderilen ve  içinde patlayıcı madde bulunan paketlerle bağlantısı olup olmadığı  soruşturuluyor.
 
Trump: "Ana akım medya kendine çeki düzen vermeli"
 
ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Bugün toplumumuzda gördüğümüz öfkenin büyük bölümü, benim 'sahte haberler'  dediğim ana akım medyanın kasıtlı olarak yaptığı yanlış ve hatalı haberlerinden  kaynaklanıyor. Bu öfke, o kadar kötü ve nefret dolu bir hal aldı ki artık bir  tarifi yok. Ana akım medya kendine çekidüzen vermeli, hızlıca!" ifadelerini  kullandı.
 
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD  Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un  banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler  gönderilmişti.
 
Amerikan Gizli Servisi, iki eski başkanın evindeki paketlerin,  "patlayıcı madde içerme riskine karşı postalara yapılan rutin denetimler  esnasında" tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıklamıştı.  Paketlerin, Obama ve Clinton'a ulaşmadan önce ele geçirildiği kaydedilmişti.
 
Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu  Time Warner Center'a da benzer bir paket gönderildiğini açıklamıştı.
 
Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New  York'taki evinin posta kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu.
 
Son olarak bu sabah, New York'ta aktör Robert De Niro'nun sahibi  olduğu restorana şüpheli bir paket gönderilmişti.

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