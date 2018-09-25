ABD Başkanı Trump BM'de konuşma sırasını kaçırdı
ABD Başkanı Donald Trump, BM 73. Genel Kurulu'na hitap edecekti. Ancak New York'ta trafiğe takılan Trump konuşma sırasını kaçırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, BM 73. Genel Kurulu'na hitap edecekti. Ancak New York'ta trafiğe takılan Trump konuşma sırasını kaçırdı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmasının ardından BM 73. Genel Kurulu'na ilk hitap eden isim Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer oldu.
BM Genel Kurulu'ndaki ikinci konuşmayı ise, ABD Başkanı Donald Trump yapacaktı ancak trafiğe takılınca, konuşma sırası Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya geçti.
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